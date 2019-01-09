За праздничные выходные в Тюменской области произошло 64 пожара

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:36:20+03:00

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С 1 по 8 января на территории Тюменской области произошло 64 пожара. В результате происшествия двое получили травмы, один человек спасён из зоны опасных факторов пожара.

- Объектами возгораний в большинстве случаев становились частные жилые дома и хозяйственные постройки. На их долю приходится 43 случая. Основные причины бытовых пожаров – нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, печей и короткое замыкание электропроводки, - отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

В течение праздничных дней пожарно-спасательные подразделения привлекались и к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, обогрев водителя и двигателя автомобиля, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части. Всего таких выездов было 39 раз.