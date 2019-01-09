Задержаны подозреваемые в серии поджогов автомобилей в Тюмени

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:57:09+03:00

Две иномарки сгорели во дворах домов на Московском тракте

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Сыщики уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали подозреваемых в поджоге автомобилей в городе Тюмени. Заявления от потерпевших поступили 23 и 26 декабря.

Владельцы авто сообщили, что во дворах домов по Московскому тракту сгорели их автомобили марки «Лексус» и два - марки «КИА». Следственными органами отдела полиции №7 УМВД России по Тюмени были возбуждены уголовные дела.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих мужчин 26, 30 и 34 лет. Все фигуранты ранее судимы за грабежи, кражи, присвоение и повреждение чужого имущества, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Согласно версии следствия, 30-летний местный житель звонил на телефоны владельцев дорогостоящих автомобилей, угрожал поджогом имущества и вымогал у ни крупные суммы денег. В некоторые случаях требования доходили до трех миллионов рублей. Получив отказ, подельники приводили угрозы в действие.

После серии поджогов подозреваемые намеревались покинуть город, но были задержаны полицейскими на железнодорожном вокзале Тюмени. В настоящий момент они дают признательные показания.