2019-01-09T08:21:14+03:00
Общество

Одну из новых автобусных остановок назвали в честь тюменского нефтяника

Имя Фармана Салманова присвоено пункту в районе улицы Заполярной
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени продолжается работа по развитию системы общественного транспорта и расширению сети остановочных автобусных пунктов. Недавно новая остановка открылась на улице Заполярной.

Вновь обустроенному автобусному остановочному пункту, расположенному в районе № 10 по улице Фармана Салманова, присвоено имя известного нефтяника, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Соотвествующее решение принято в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города от 10.05.2016.

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