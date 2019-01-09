Электронные табло и вендинговые автоматы появятся на остановках Тюмени

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:52:06+03:00

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В 2019 году Тюмень ждет продолжение работы по развитию комфортной среды. Одним из направлений проекта «Умный город» станет благоустройство остановочных пунктов.

Пассажиров общественного транспорта удивят «умные» остановки с электронными табло с расписанием автобусов, вендинговыми автоматами и кофейнями. Пункты ожидания автобусов также будут оборудованы системой «Безопасный город».

- В 2018 году мы завершили разработку брендбука общественного транспорта. Сейчас необходимо проработать модель внедрения современных, комфортных и удобных остановочных пунктов, - отметил заместитель главы города Тюмени Максим Афанасьев.

По его словам, в концепции развития транспортной инфраструктуры приоритет отдается пешеходам и пассажирам общественного транспорта. Именно для данной категории граждан планируется создать максимально комфортные условия.

Всего планируется установить 150 подобных остановочных пунктов. Места их размещения уже обследованы, сообщили в пресс-службе администрации города. Первым этапом реализации проекта станет концессионное соглашение. Исключить использования средств бюджета планируется через государственно-частное партнерство.