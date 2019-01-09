2019-01-09T07:52:06+03:00
Общество

Электронные табло и вендинговые автоматы появятся на остановках Тюмени

Всего планируется оборудовать 150 подобных пунктов ожидания автобусов
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В 2019 году Тюмень ждет продолжение работы по развитию комфортной среды. Одним из направлений проекта «Умный город» станет благоустройство остановочных пунктов.

Пассажиров общественного транспорта удивят «умные» остановки с электронными табло с расписанием автобусов, вендинговыми автоматами и кофейнями. Пункты ожидания автобусов также будут оборудованы системой «Безопасный город».

- В 2018 году мы завершили разработку брендбука общественного транспорта. Сейчас необходимо проработать модель внедрения современных, комфортных и удобных остановочных пунктов, - отметил заместитель главы города Тюмени Максим Афанасьев.

По его словам, в концепции развития транспортной инфраструктуры приоритет отдается пешеходам и пассажирам общественного транспорта. Именно для данной категории граждан планируется создать максимально комфортные условия.

Всего планируется установить 150 подобных остановочных пунктов. Места их размещения уже обследованы, сообщили в пресс-службе администрации города. Первым этапом реализации проекта станет концессионное соглашение. Исключить использования средств бюджета планируется через государственно-частное партнерство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские врачи сохранили женщине единственную почку
В 2018 году на рак кишечника обследовались около тысячи тюменцев
Пожилой тюменке пришлось пройти 6 километров пешком к себе в деревню
День Пингвина пройдет сегодня в Тюмени
Погода в Тюмени 9 января: ожидается похолодание
Тюменская ассоциация «Мы вместе» завоевала авторитет у коллег
Полсотни тоболяков научились администрировать городские события
Тюменские дети-инвалиды в выходные проходят светотерапию, цветотерапию и кинезотерапию
Тюменские семьи приобщились к химии, физике, биологии и космическим технологиям
«Карта убитых дорог» помогает тюменским властям выявлять проблемные участки
В Тюменской области вышел увесистый двухтомник о поэте Дмитрии Мизгулине
Юным тюменцам рассказали, как воплотить в жизнь даже самые смелые мечты
Следователи возбудили дело по факту гибели девочки в тюменском батутном центре
Тюменцы могут сходить на спектакль и помочь деньгами малышке с ДЦП
В Ишиме распахнул двери гостинично-ресторанный комплекс «Ершов»
Участники CreativeMornings в 2018 году выпили 325 литров кофе и съели 950 кг завтрака
«Парад санок» в Туртасе поразил «Мотособакой» и санями в стиле мультфильмов и русских сказок
В Тюменской области финансово помогают семьям, которые усыновляют детей-сирот