2019-01-09T06:52:44+03:00
Здоровье

В 2018 году на рак кишечника обследовались около тысячи тюменцев

Вовремя определить заболевание кишечника помогает ирригоскопия
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году ирригоскопию кишечника сделали около 1000 тюменцев. Это процедура выполняется в «Консультативно-диагностическом центре «Эндос» и позволяет диагностировать рак кишечника.

Данный метод также позволяет распознать полипы, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулы, нарушения в работе кишечника, аномалии развития толстой кишки. Еще одно преимущество процедуры - она абсолютно безболезненна и безопасна, и крайне редко может давать серьезные осложнения.

Вовремя поставленный диагноз, позволяет пациенту не потерять драгоценное время и начать своевременное лечение, отметили в центре «Эндос». Процедура представляет собой исследование рентенологическим методом толстого кишечника с использованием контрастного вещества (сернокислый барий).

На обычных снимках зафиксировать состояние кишечника невозможно, но после введения сернокислого бария орган можно рассмотреть более подробно. Процедура занимает 30-40 минут при двойном контрастировании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электронные табло и вендинговые автоматы появятся на остановках Тюмени
Тюменские врачи сохранили женщине единственную почку
Пожилой тюменке пришлось пройти 6 километров пешком к себе в деревню
День Пингвина пройдет сегодня в Тюмени
Погода в Тюмени 9 января: ожидается похолодание
Тюменская ассоциация «Мы вместе» завоевала авторитет у коллег
Полсотни тоболяков научились администрировать городские события
Тюменские дети-инвалиды в выходные проходят светотерапию, цветотерапию и кинезотерапию
Тюменские семьи приобщились к химии, физике, биологии и космическим технологиям
«Карта убитых дорог» помогает тюменским властям выявлять проблемные участки
В Тюменской области вышел увесистый двухтомник о поэте Дмитрии Мизгулине
Юным тюменцам рассказали, как воплотить в жизнь даже самые смелые мечты
Следователи возбудили дело по факту гибели девочки в тюменском батутном центре
Тюменцы могут сходить на спектакль и помочь деньгами малышке с ДЦП
В Ишиме распахнул двери гостинично-ресторанный комплекс «Ершов»
Участники CreativeMornings в 2018 году выпили 325 литров кофе и съели 950 кг завтрака
«Парад санок» в Туртасе поразил «Мотособакой» и санями в стиле мультфильмов и русских сказок
В Тюменской области финансово помогают семьям, которые усыновляют детей-сирот