В 2018 году на рак кишечника обследовались около тысячи тюменцев

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:52:44+03:00

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В 2018 году ирригоскопию кишечника сделали около 1000 тюменцев. Это процедура выполняется в «Консультативно-диагностическом центре «Эндос» и позволяет диагностировать рак кишечника.

Данный метод также позволяет распознать полипы, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулы, нарушения в работе кишечника, аномалии развития толстой кишки. Еще одно преимущество процедуры - она абсолютно безболезненна и безопасна, и крайне редко может давать серьезные осложнения.

Вовремя поставленный диагноз, позволяет пациенту не потерять драгоценное время и начать своевременное лечение, отметили в центре «Эндос». Процедура представляет собой исследование рентенологическим методом толстого кишечника с использованием контрастного вещества (сернокислый барий).

На обычных снимках зафиксировать состояние кишечника невозможно, но после введения сернокислого бария орган можно рассмотреть более подробно. Процедура занимает 30-40 минут при двойном контрастировании.