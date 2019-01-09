Пожилой тюменке пришлось пройти 6 километров пешком к себе в деревню

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:39:16+03:00

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В Тюменской области пожилая женщина прошла 6 километров пешком, чтобы попасть к себе домой. Песионерке пришлось выйти в соседней деревне, так как в ее населенном пункте рейсовый автобус не делает остановку.

Об инциденте написала одна из жительниц региона, ставшая свидетелем неприятной ситуации, в социальных сетях. По ее словам, водитель рейсового автобуса №555, перемещающегося по маршруту Тюмень-Тобольск, высадил пенсионерку, которой уже почти 70 лет, в соседней деревне.

- Она 6 км шла пешком домой к себе в деревню, так как по словам водителя, у него нет там остановки. Хотя она там всю жизнь стоит. Да даже по человеческий нельзя было довезти? У неё не оказалось собой денег, а только проездной так как ветеран труда, - негодует автор поста, добавляя, что теперь пожилая женщина лежит с температурой под 40.

Пользователи популярной группы «ЧС Тюмень» во ВКонтакте посоветовали обратиться в прокуратуру. Другие высказали слова поддержки водителя. Отметив, что если остановке в маршруте нет, он не может отклоняться от рейса. Однако все согласились с тем, что по-человечески можно было довезти пожилую женщину.