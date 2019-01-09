2019-01-09T06:41:41+03:00
Общество

День Пингвина пройдет сегодня в Тюмени

Игровые мероприятия развернутся в экопарке
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 9 января, в экопарке «Затюменский» пройдет «День Пингвина». Вместе с героями русских сказок всех желающие смогут отправится на Южный полюс в снежную Антарктиду и стать участниками разных увлекательных игр.

Здесь же подведут итоги конкурса «Тюменский бородач». Начнется все действо в 13 часов. Параллельно на цветном бульваре новогодняя праздничная программа. Она будет работать с 14 до 15 часов.

Игровая программа «Ах ты, Зимушка-зима» ждет тюменцев и в сквере Казачьи луга. Она пройдет с 13 до 14 часов.

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