Погода в Тюмени 9 января: ожидается похолодание

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:00:09+03:00

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Сегодня, 9 января, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. В течения дня синоптики прогнозируют небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Днем в отдельных районах порывы могут достигать 15 м/с. Возможна метель. Прогнозируемая температура ночью -15,-20 градусов, днем -10,-15 градусов.

В Тюмени 9 января будет преимущественно облачно. Днем температура воздуха составит -11 градусов, ночью столбик термометра опустится до -22 градусов. Ближайшие сутки ожидается западный, северо-западный ветер от 1,6 до 4 м/с.

9 января в народном календаре - Степановы труды. Этот день назвали в честь святого Стефана - первого христианского мученика, выходца из еврейской диаспоры. Степан был осужден на смерть Синедрионом за то, что проводил в Иерусалиме христианскую проповедь.

В этот день на Руси пастухи заключали договор с крестьянами, имевшими домашнюю скотину. В Степанов день прославляли лошадей, поили их из серебряной посуды. Уделяли особое внимание и погоде. Считалось, что с этого дня нужно ждать морозов, а если в этот день падал снег, считалось что будет ненастье и мокрая погода.