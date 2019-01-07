2019-01-07T23:19:34+03:00
Общество

Погода в Тюмени 8 января: снег и переменная облачность

Днём до -15 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 8 января: снег и переменная облачностьПогода в Тюмени 8 января: снег и переменная облачностьФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 8 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, температура ночью -15…-20…C, при прояснении до -25…C, днем -10…-15…C.

На следующий день после Рождества Христова, 8 января, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Собором этот день называется потому, что в этот день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

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