2019-01-07T15:53:39+03:00
Происшествия

51-летняя жительница Увата погибла в ДТП на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск»

Авария произошла 7 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГИБДД по Тюменской областиФото: ГИБДД по Тюменской области
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На 340-м км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» сегодня, 7 января, около 9.10 утра столкнулись автомобили «Тойота Раф» и «Мицубиси».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель «Тойоты», обгоняя попутный поток, выехал на встречку. Чтобы избежать столкновения с автомобилем «Мицубиси», он попытался уйти на встречную обочину, где и произошёл удар. В результате аварии погибла 51-летняя пассажирка «Мицубиси», жительница Увата. Травмы и ушибы получили 55-летний водитель и 65-летний пассажир иномарки.

В автомобиле «Тойота» в Сургут ехала семья из четырёх человек: двое детей 5 и 9 лет, 45-летняя женщина и 43-летний мужчина. Все они получили ранения. Старшая была пристёгнута ремнём безопасности, а младшая – с помощью адаптера. По предварительным данным, у неё травма живота.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются, движение по трассе осуществляется в нормальном режиме.

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