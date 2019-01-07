Следователи проводят проверку по факту гибели девочки в тюменском батутном центре
Следователи СО СК РФ по Тюменской области проводят проверку по факту гибели девочки подростка в тюменском торгово-развлекательном центре. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ход доследственной проверки взят под личный контроль руководством СУ по Тюменской области.
По предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» уже писала о том, что за жизнь девушки боролись более часа, однако, несмотря на все усилия медиков, спасти пациентку не удалось.