Следователи проводят проверку по факту гибели девочки в тюменском батутном центре

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:48:06+03:00

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Следователи СО СК РФ по Тюменской области проводят проверку по факту гибели девочки подростка в тюменском торгово-развлекательном центре. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ход доследственной проверки взят под личный контроль руководством СУ по Тюменской области.

По предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» уже писала о том, что за жизнь девушки боролись более часа, однако, несмотря на все усилия медиков, спасти пациентку не удалось.