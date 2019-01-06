Погода в Тюмени 7 января: пройдёт небольшой снег

6 Янв. 2019 2019-01-06T22:21:35+03:00

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В Тюмени сегодня, 7 января, ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днём небольшой снег. Ветер юго-западный от 3,8 до 4,2 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -17…-15 C, при прояснении до -20, днем -11…-13… C.

Сегодня православные празднуют Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников. Рождество Христово завершает 40-дневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах походят рождественские богослужения. После Рождества наступают святки – 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

С Рождеством, дорогие читатели!