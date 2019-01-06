В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП на трассе Курган - Тюмень, где погибли четыре человека

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:18:18+03:00

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В Тюменской области выясняют обстоятельства страшной трагедии на федеральной автодороге Курган-Тюмень, в котором погибли четыре человека. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, смертельная авария, в которой столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Рено Дастер», произошло 6 января в 10.35 по местному времени.

За несколько минут до этого «Тойота» сбила женщину на пешеходном переходе на ул. Червишевский тракт, 88, однако не остановилась и скрылась с места ДТП. В результате наезда 30-летняя тюменка получила серьёзные травмы. Затем, на 194-м км автодороги Курган – Тюмень «Тойота» выехала на встречку, что подтверждено данными видеорегистратора, и на ходу столкнулась с «Рено Дастер».

В автомобиле находилась семья из с. Червишево, которая направлялась в гости к родственникам в Тюмень. В результате сильного удара погибли 53-летний мужчина, его 11-летняя дочь, а также 67-летняя бабушка девочки. Мама ребёнка, 41-летняя пассажирка «Рено», госпитализирована с тяжелыми травмами.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Погиб и 39-летний тюменец, водитель «Тойоты». В 2018 году его дважды задерживали сотрудники ГИБДД за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Он был лишён судом права управления транспортом на три года. Экспертиза установит, был ли он в этот раз под действием наркотиков или нет.

В настоящее время движение по федеральной автодороге полностью восстановлено и осуществляется в беспрепятственном режиме.