2019-01-06T13:18:18+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП на трассе Курган - Тюмень, где погибли четыре человека

Обстоятельства трагедии выясняются [фото, видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Тюменской областиФото: ГИБДД по Тюменской области
Изменить размер текста:

В Тюменской области выясняют обстоятельства страшной трагедии на федеральной автодороге Курган-Тюмень, в котором погибли четыре человека. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, смертельная авария, в которой столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Рено Дастер», произошло 6 января в 10.35 по местному времени.

За несколько минут до этого «Тойота» сбила женщину на пешеходном переходе на ул. Червишевский тракт, 88, однако не остановилась и скрылась с места ДТП. В результате наезда 30-летняя тюменка получила серьёзные травмы. Затем, на 194-м км автодороги Курган – Тюмень «Тойота» выехала на встречку, что подтверждено данными видеорегистратора, и на ходу столкнулась с «Рено Дастер».

В автомобиле находилась семья из с. Червишево, которая направлялась в гости к родственникам в Тюмень. В результате сильного удара погибли 53-летний мужчина, его 11-летняя дочь, а также 67-летняя бабушка девочки. Мама ребёнка, 41-летняя пассажирка «Рено», госпитализирована с тяжелыми травмами.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Погиб и 39-летний тюменец, водитель «Тойоты». В 2018 году его дважды задерживали сотрудники ГИБДД за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Он был лишён судом права управления транспортом на три года. Экспертиза установит, был ли он в этот раз под действием наркотиков или нет.

В настоящее время движение по федеральной автодороге полностью восстановлено и осуществляется в беспрепятственном режиме.

ДТП в Тюмени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для тюменских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает служба психологической поддержки
Тюменцам напоминают, что необходимо проверяться на сахарный диабет
В Тюменской области посетитель Дома культуры вмазал по лицу своему оппоненту
Тюменские подростки пройдут профориентационное тестирование по программе «Навигатум»
На трассе Курган-Тюмень в ДТП погибли четыре человека
В тюменском батутном центре погибла молодая девушка
На ишимской кондитерской фабрике начнётся монтаж производственной линии
Тюменские детки с аутизмом проходят реабилитацию с использованием новых технологий
Тюменские родители и их дети поборются за звание лучшей семьи
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Погода в Тюмени 6 января: в Сочельник ожидается облачность и небольшой снег
Почти миллион жителей Тюменской области зарегистрированы на портале «Госуслуг»
Тюменские дети-сироты учатся гончарному мастерству
Тюменский ХК «Рубин» на льду встретится с китайцами
Названы имена победителей дистанционной олимпиады «Крым и Тюменская область»
Кластер «Тобольск – духовная сила России» вошёл в десятку лучших туристских проектов России
Глава ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин уходит на пенсию
Экономика Тюменской области растёт благодаря развитию индустриальных парков
Тюменские нейрохирурги освоили новую методику лечения гидроцефалии