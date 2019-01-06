2019-01-06T11:18:45+03:00
Происшествия

В Тюменской области посетитель Дома культуры вмазал по лицу своему оппоненту

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области посетитель Дома культуры вмазал по лицу своему оппонентуВ Тюменской области посетитель Дома культуры вмазал по лицу своему оппонентуФото: pixabay.com
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в викуловскую полицию поступило сообщение от сотрудников больницы о том, что в медучреждение поступил молодой человек с различными травмами. Участковый уполномоченный опросил свидетелей и потерпевшего и составил картину происшествия. Оказалось, что на мероприятии в местном ДК повздорили два молодых человека. В результате конфликта подозреваемый, местный безработный, несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу. Очевидца вызвали скорую помощь.

Теперь драчуну может грозить до трёх лет лишения свободы.

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