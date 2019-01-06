6 Янв. 2019 2019-01-06T10:47:02+03:00

На трассе Курган-Тюмень в ДТП погибли четыре человека Фото: Татьяна Коркина

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На 194-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень сегодня, 6 января, около 11 часов дня, в ДТП погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Рено Дастер». По предварительным данным, «Тойота» выехала на встречку.

В ДТП погибли оба водителя и двое пассажиров «Рено», которые ехали на заднем сиденье автомобиля – пожилая женщина и ребёнок, сейчас их личности устанавливаются. Пассажирка, которая ехала на переднем сиденье «Рено», доставлена в больницу с тяжёлыми повреждениями.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта по федеральной автодороге. Обстоятельства трагедии выясняются.