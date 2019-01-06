2019-01-06T10:37:56+03:00
Происшествия

В тюменском батутном центре погибла молодая девушка

За жизнь подростка врачи боролись более часа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/atmosferatyumenФото: https://vk.com/atmosferatyumen
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В Тюмени вчера, 5 января, около 19 часов в батутном парке «Атмосфера» (ТРЦ «Тюмень Сити-Молл») погибла 17-летняя девушка. Как сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на очевидцев, она прыгала на батутах и неудачно приземлилась.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали, что от администратора центра вызов поступил в 19.07, причём поводом к вызову стало бессознательное состояние девушки. На месте ЧП бригада скорой помощи прибыла уже в 19.20 и сразу приступила к реанимационным мероприятиям.

За жизнь девушки боролись более часа, однако, несмотря на все усилия медиков, спасти пациентку не удалось.

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