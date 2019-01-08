Тюменская ассоциация «Мы вместе» завоевала авторитет у коллег

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:10:17+03:00

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Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» завоевала авторитет у коллег из российских регионов и других стран. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ассоциация участвует в нескольких профессиональных сообществах, в том числе и в Союзе некоммерческих организаций России.

В прошлом году её представители приняли участие в формировании программы Международного конгресса лагерей, в работе общественных и координационных советов, работе областной межведомственной комиссии по отдыху и оздоровлению населения и занятости несовершеннолетних.

На счету участников Ассоциации – различные победы в конкурсах. Например, в 2018 году обладателем знаков качества «Лучшее – детям», «100 лучших товаров России» стал центр «Ребячья республика». Также обладателем знака «Лучшее – детям» стал и оздоровительный центр «Дружба».