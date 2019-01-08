Полсотни тоболяков научились администрировать городские события

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:13:58+03:00

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Пятьдесят жителей Тобольска научились администрировать городские события на курсах event-менеджмента. Как сообщает «Мой портал», участники продолжат стажироваться и работать в новом проектном сезоне мультицентра «Моя территория».

Во время проекта тоболяки применили свои компетенции на практике в молодёжных проектах разных тематик и масштабов. Занимались информационным продвижением мероприятия, организацией кофе-брейков и разработкой концепции мероприятия. По словам участницы проекта Ульяны Губиной, по окончании первого занятия сразу появилось желание прийти ещё раз. Мастер-классы проходили эффективно, а рабочий процесс складывался продуктивно.

- Моя должность пересекается с администрированием, но есть некоторые вещи, которые я делаю по наитию. На курсах я узнала теоретическую часть, которая мне, как специалисту, полезна и нужна. При этом информацию преподносили в игровой форме, объясняя сложные вещи простыми словами, - рассказала она.

Помимо всего прочего, участники на курсах узнали об алгоритмах работы в сфере соцпроектирования.