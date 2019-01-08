2019-01-08T16:26:42+03:00
Общество

Тюменские дети-инвалиды в выходные проходят светотерапию, цветотерапию и кинезотерапию

Занятия проходят в детском центре "Энергетик"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские дети-инвалиды в выходные проходят светотерапию, цветотерапию и кинезотерапиюТюменские дети-инвалиды в выходные проходят светотерапию, цветотерапию и кинезотерапиюФото: pixabay.com
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В загородном детском центре отдыха «Энергетик» тюменским ребятишкам дают возможность не только отдохнуть, но и научиться чему-то новому и провести время с пользой. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 2018 году здесь внедрили новую форму проведения заездов выходного дня для детей-инвалидов. За субботу-воскресенье ребята проходят светотерапию, цветотерапию и кинезотерапию, которые благоприятно влияют на развитие детского организма.

В 2018 году здесь организовали первую межрегиональную полевую олимпиаду юных геологов, участие в которой приняли 11 команд из девяти российских регионов. В течение десяти дней ребята соревновались в мастерстве, проявили знания и навыки в технике безопасности, петрографии, минералогии, органищации полевой стоянке и др. Планируется, что такие состязания будут традиционными.

Помимо всего прочего, в «Энергетике» проводят большую работу по возрождению русских народных игр – например, городошного спорта. Благодаря этому в Тюмени появилось несколько детских спецплощадок.

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