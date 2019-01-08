2019-01-08T15:19:47+03:00
Общество

Тюменские семьи приобщились к химии, физике, биологии и космическим технологиям

В регионе проходит проект «Умная Тюмень»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские семьи приобщились к химии, физике, биологии и космическим технологиямТюменские семьи приобщились к химии, физике, биологии и космическим технологиямФото: Татьяна Коркина
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Более трёх тысяч тюменских семей приобщились к химии, физике, биологии и космическим технологиям в популярной форме благодаря проекту «Умная Тюмень». Как сообщает «Тюменская область сегодня», новый формат проведения досуга детей и взрослых появился благодаря участию группы энтузиастов в федеральном проекте «Умные города».

Семьям предложили 7 программ в течение 2018 года. Под руководством студентов дети сами ставили эксперименты в мобильных лабораториях, познакомились с естественными и прикладными науками, получили наборы для проведения опытов прямо дома. В свою очередь, родители познакомились с достижениями науки, прослушивая лекции с мультимедийным сопровождением.

По словам руководителя проекта Екатерины Соколовой, научные программы для детей и родителей проходили в течение двух выходных дней раз в месяц. Заканчивалась одна – начинали готовиться сразу к следующей.

- Заказывали реактивы на химических заводах, искали подходящую площадку в городе. Несмотря на физическую усталость, я получила большое внутреннее удовлетворение. Почемучек в возрасте от семи до 14 лет принимали площади ДК «Железнодорожник», Музейного комплекса имени Словцова, - рассказала Екатерина Соколова.

Партнерами проекта выступили региональное правительство и департамент по спорту и молодежной политике тюменской администрации.

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