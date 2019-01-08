«Карта убитых дорог» помогает тюменским властям выявлять проблемные участки

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:26:10+03:00

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В 2017 и 2018 году в Тюменской области отремонтировано 30 участков дорог при помощи участников проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на ТРО Общероссийского народного фронта, в 2018 году на «карту убитых дорог» в Тюменской области добавили 24 сигнала, тогда как годом ранее отмечено 104 таких участка дорог. В общей сложности на декабрь 2018 года тюменцы отметили 128 дорог, покрытие которых было в плохом состоянии.

В 2017 году капитально отремонтировано 26 отмеченных на карте проблемных участков. В период с января по середину декабря 2018 капремонт провели ещё на четырёх участках автодорог, а на 36 участках провели «ямочный» ремонт. Девять дорог отремонтировали в 2018 году, ещё 27 подлатали в 2017-м. Благодаря проекту ОНФ, в планы на 2019 год добавлены ещё семь дорог.

Напомним, проект ОНФ призван помочь властям проблемные дороги. Все желающие могут добавить на интерактивную карту проекта участок проблемной дороги и добавить его на сайт. Причём по каждой дороге можно проголосовать: какую дорогу будут ремонтировать, зависит от количества голосов.