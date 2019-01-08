2019-01-08T12:13:59+03:00
Звезды

В Тюменской области вышел увесистый двухтомник о поэте Дмитрии Мизгулине

Здесь можно почерпнуть много чего интересного
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: http://www.mizgulin.ru/Фото: http://www.mizgulin.ru/
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Издательство «АПИ» выпустило в свет двухтомник об известном югорском поэте Дмитрии Мизгулине. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в течение нескольких лет он возглавляет Югорское отделение Союза писателей России в Ханты-Мансийске.

Два тома монографий, статей и интервью о русском поэте – это весь его творческий путь. Здесь опубликованы различные отзывы писателей, поэтов, литературоведов, филологов, священников, студентов на книги или стихотворения Дмитрия Мизгулина. В их числе – отзывы мэтров русского слова и публицистики, например, как Андрея Шацкова, Валентина Курбатова, Игоря Тюленева, Юрия Лощица и многих других.

Тюменскую область представили монографии и статьи известного учёного Александра Семёнова из Ханты-Мансийска, тюменского исследователя Александра Вычугжанина, тюменского поэта Виктора Захарченко и многих других. Известные авторы откликнулись на лирику Дмитрия Мизгулина и на его гражданскую правдивую поэзию.

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