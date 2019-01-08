2019-01-08T11:13:10+03:00
Общество

Юным тюменцам рассказали, как воплотить в жизнь даже самые смелые мечты

В центре «Алые паруса» внедряют передовые технологии
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Юным тюменцам рассказали, как воплотить в жизнь даже самые смелые мечтыЮным тюменцам рассказали, как воплотить в жизнь даже самые смелые мечтыФото: Татьяна Коркина
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В тюменском детском загородном центре «Алые паруса» внедряют передовые технологии работы с детьми и подростками. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, здесь адаптируют и используют разработки Школы управления Сколково по ранней профориентации школьников на сменах с обучением.

В основе разработок Сколково – использование инструмента «Атлас новых профессий» и комплект профориентационных игр «Мир профессий будущего», который поможет открыть новые горизонты перед школьниками и их родителями. С его помощью ребята смогут представить, что такое мир будущего, и как правильно выбрать профессиональный путь, отвечающий требованиям времени.

Кроме того, летом, в рамках отрядных работ и общих мероприятий, применяют опыт форсайт-технологий. Это такая социальная технология, которая позволяет участникам договориться по поводу образа будущего. Педагоги пытаются донести до детей, что будущее создаём мы сами, и что даже самые смелые мечты можно воплотить в жизнь.

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