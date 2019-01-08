2019-01-08T10:07:46+03:00
Общество

Тюменцы могут сходить на спектакль и помочь деньгами малышке с ДЦП

Показ состоится 19 января в МТЦ "Космос"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/teatrkosmosФото: https://vk.com/teatrkosmos
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В тюменском МТЦ «Космос» 19 января в 18 часов состоится повторный показ инклюзивного спектакля Юлии Вологжаниной «Я говорю». Спектакль – благотворительный, зрители смогут оставить при входе в зал ту сумму, которую считают нужной. Все собранные средства перечислят родителям двухлетней Майи Пачковской с диагнозом ДЦП, которой необходима реабилитация.

Для девочки собирают деньги не впервыее. Так, в декабре удалось собрать более 100 тыс. рублей с продажи-билетов на спектакль-вербатим «Кошка из головы не идёт» и авторских значков с изображением его героев.

Театральный инклюзивный проект «Про жизнь» появился в августе 2018 года на базе Тюменского областного центра реабилитации инвалидов. Актёрами, художниками и PR-специалистами стали люди-инвалиды, а деньги на проект режиссёр Юлия Вологжанина выиграла в региональном грантовом конкурсе «Моя идея».

Премьера первого спектакля «Я говорю» прошла 25 ноября. Зрители смогут увидеть четыре истории сразу – о любви, детстве, увлечениях и личных рецептах счастья.

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