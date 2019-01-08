В Ишиме распахнул двери гостинично-ресторанный комплекс «Ершов»
Создано 8 новых рабочих мест
Фото: http://ershov72.ru/
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В Ишиме, наконец-то, открылся новый гостинично-ресторанный комплекс «Ершов». Как сообщает ИА «Тюменская линия», заведение расположено в самом центре города.
Бизнес-идею индивидуального предпринимателя Аревика Баласаняна поддержало Инвестиционное агентство Тюменской области. Оно оказало организационную и финансовую поддержку, общая сумма инвестиций в проект составила порядка 55 млн рублей, из которых 18 млн рублей – займ.
Благодаря открытию проекта создано 8 новых рабочих мест.