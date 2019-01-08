Участники CreativeMornings в 2018 году выпили 325 литров кофе и съели 950 кг завтрака

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:26:54+03:00

В 2019 году будет ещё много чего интересного

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Один раз в месяц, в воскресенье, тюменцы участвуют в международных лекциях-завтраках CreativeMornings. Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», в 2019 году команда проекта представит новые форматы креативных встреч, теперь по вечерам. CreativeEvenings – это вечерние лекции с представителями креативных индустрий в тюменских кафе. Также будут проводиться CreativeHands, спикером которой может стать любой желающий, имеющий навыки прикладного искусства.

По словам куратора проекта Юлии Каргаполовой, в настоящее время организаторы ищут инвесторов, партнёров и единомышленников для реализации идей.

В 2018 году более тысячи тюменцев посетили лекции-завтраки CreativeMornings. За 12 лекций-завтраков выпито 325 литров кофе, съели 950 килограммов завтрака (каш, гранол, пирожных, капкейков, зефира, круассанов и т.д.). Сделано более тысячи фотографий и организованы лекции на десяти различных площадках.