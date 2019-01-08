«Парад санок» в Туртасе поразил «Мотособакой» и санями в стиле мультфильмов и русских сказок

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:21:26+03:00

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На лыжной базе в Туртасе впервые прошёл «Парад санок», в котором приняли участие сразу семь семей. Как сообщает «Тюменская линия», приятные хлопоты по организации парада взяла на себя Общественная молодёжная палата при думе Уватского муниципального района. По информации пресс-службы районной администрации, целью конкурса является развитие и пропаганда семейных ценностей и раскрытие творческого потенциала всех членов семей.

Семьи подошли к Параду креативно: они оформили свои санки в стиле русских сказок, современных мультфильмов, в виде самолёта и паровоза «РЖД». Особенно эффектно на параде появилась семья Борисовых, которые управляли «Мотособакой». Они тянули за собой большие санки, в которые вместилась не только их семья, но и семья Процык.

Участники конкурса рассказали, как они готовились к параду, а затем совершили круг почёта на своих санях. Праздник продолжили спортивные шуточные игры.

Все семь семей были награждены грамотами, благодарственными письмами и подарочными сертификатами на 5 посещений лыжной базы в Туртасе.