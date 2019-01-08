2019-01-08T06:07:54+03:00
Общество

В Тюменской области финансово помогают семьям, которые усыновляют детей-сирот

Родители получают единовременное пособие
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области финансово помогают семьям, которые усыновляют детей-сиротВ Тюменской области финансово помогают семьям, которые усыновляют детей-сиротФото: Татьяна Коркина
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Семейное устройство детей-сирот находится в безусловном приоритете у государства, об этом 6 января сообщает департамент социального развития Тюменской области. Задачу превратить регион в территорию без детских домов решают вместе с жителями, и 96% детей воспитываются в замещающих семьях.

Сегодня в Тюменской области проживают более 6 тысяч детей-сирот, которые остались без попечения родителей. 4,4 тысячи из них находятся под опекой, в приёмных семьях, ещё почти 1,6 тысяча детей – усыновлена (удочерена). Дети, оставшиеся без попечения родителей, получают выплату единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью из средств федерального бюджета. В случае, если семья берёт на воспитание ребёнка-инвалида, пособие увеличивается. Ежемесячно сумма пособия на содержание детей дифференцируется с учётом их возраста, и ежегодно индексируется.

Также отметим, что с прошлого года обследование условий жизни сирот, которые воспитываются в семьях, проводятся с участием сотрудников системы профилактики. За последний год не было ни одного случая, когда детей забирали бы из семей из-за ненадлежащего ухода.

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