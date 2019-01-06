Погода в Тюмени 6 января: в Сочельник ожидается облачность и небольшой снег

6 Янв. 2019 2019-01-06T00:14:34+03:00

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В Тюмени сегодня, 6 января, ночью местами ожидается небольшой снег, днем повсеместно небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -11…-16… C, при прояснении до -23 C, днем -8…C-13…C.

По народному календарю 6 января – Сочельник (Сочевник). Это название происходит от кушанья из пшеницы, ореха и мёдов – сочивы. В этот день нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам. На святой вечер нельзя было ткать — несчастью угождать. По многим признакам судили о будущем урожае. Если день ясный – значит, в огороде уродятся и овощи, а пшеница в поле. Звездное небо предвещало большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба, черные тропинки на снегу — урожай гречихи.