Кластер «Тобольск – духовная сила России» вошёл в десятку лучших туристских проектов России

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Культурно-туристский кластер «Тобольск – духовная сила России» в Тюменской области вошёл в ТОП-10 проектов, получивших премию Правительства России в области туризма за 2018 год. Об это сегодня сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Помимо Тобольска, в первую десятку вошёл центр туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, туристский комплекс «Гринн» в Орловской области», кластер «Имеретинский» в Сочи, санаторно-курортный комплекс «Мрия» в Ялте (Крым), туристическая деревня «Мандроги» в Ленинградской области, отель «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области, проект «Горный парк «Рускеала» в Карелии, горнолыжный курорт «Холдоми» в Хабаровском крае и парк «Изумрудная долина» в Приморском крае.

Отметим, что премии в размере 1 млн рублей ежегодно присуждаются Правительством России за достижения в области туризма на основании социальной и экономической значимости проектов и их вклада в развитие туристской индустрии России.