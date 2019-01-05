2019-01-05T13:58:38+03:00
Туризм

Кластер «Тобольск – духовная сила России» вошёл в десятку лучших туристских проектов России

Проект получил премию Правительства России
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Кластер «Тобольск – духовная сила России» вошёл в десятку лучших туристских проектов РоссииКластер «Тобольск – духовная сила России» вошёл в десятку лучших туристских проектов РоссииФото: Татьяна Коркина
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Культурно-туристский кластер «Тобольск – духовная сила России» в Тюменской области вошёл в ТОП-10 проектов, получивших премию Правительства России в области туризма за 2018 год. Об это сегодня сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Помимо Тобольска, в первую десятку вошёл центр туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, туристский комплекс «Гринн» в Орловской области», кластер «Имеретинский» в Сочи, санаторно-курортный комплекс «Мрия» в Ялте (Крым), туристическая деревня «Мандроги» в Ленинградской области, отель «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области, проект «Горный парк «Рускеала» в Карелии, горнолыжный курорт «Холдоми» в Хабаровском крае и парк «Изумрудная долина» в Приморском крае.

Отметим, что премии в размере 1 млн рублей ежегодно присуждаются Правительством России за достижения в области туризма на основании социальной и экономической значимости проектов и их вклада в развитие туристской индустрии России.

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