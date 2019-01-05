2019-01-05T13:50:28+03:00
Общество

Глава ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин уходит на пенсию

Указом Президента РФ он освобождён от занимаемой должности
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Глава ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин уходит на пенсиюГлава ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин уходит на пенсиюФото: Татьяна Коркина
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Генерал-майор внутренней службы Юрий Алёхин освобождён от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию по достижению предельного возраста Указом Президента РФ от 28 декабря 2018 года №756. Об этом сегодня, 5 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Юрий Николаевич был назначен на должность начальника ГУ МЧС России по Тюменской области в 2010 году Указом Президента РФ №720. В этой должности от отработал восемь лет, причём срок службы ему продлевали четыре раза. Предельный срок службы для сотрудников МЧС в должности генерала – 55 лет.

Контракт у генерала Юрия Алёхина заканчивается 31 января, сейчас он находится в отпуске и является действующим сотрудником МЧС. Чем займётся Юрий Николаевич на пенсии пока не известно.

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