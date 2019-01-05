5 Янв. 2019 2019-01-05T09:05:27+03:00

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» за утро произошло сразу два ДТП Фото: Татьяна Коркина

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За два дня на федеральной трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло сразу три ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

4 января на 188-м км трассы в Тобольском районе столкнулись «Ниссан» и BYD. По предварительным данным, водитель «Ниссана» решил обогнать автомобиль и выехал на встречку. В результате аварии пострадали два пассажира BYD: 39-летний мужчина госпитализирован с различными повреждениями, 44-летняя женщина получила травму головы.

Сегодня, 5 января, около 7 часов утра, на 241-м км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в кювет съехал автомобиль «БМВ 520», которым управлял 45-летний пьяный тоболяк. Показания алкотестера составили 0,71 мг алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. По предварительной информации, он получил травму рёбер.

Также сегодня на 373-м километре этой же трассы в Уватском районе в опору освещения въехал автомобиль «Тойота Королла». На затяжном повороте водитель не справился с управлением в условиях снегопада. По предварительным данным, пассажирка авто получила лёгкие повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.