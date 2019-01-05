5 Янв. 2019 2019-01-05T08:50:49+03:00

Тоболяк заложил свой мобильный телефон в комссионке, а потом сам же его похитил Фото: pixabay.com

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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего безработного молодого человека, который подозревается в грабеже.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях от продавца комиссионного магазина поступило сообщение о хищении сотового телефона. Приехав на место происшествия, полицейские восстановили всю картину. Оказалось, что подозреваемый сдал в залог в комиссионный магазин свой сотовый телефон, выручив при этом 8 тысяч рублей. Тем же вечером мужчина туда вернулся и попросил продавца дать ему заложенный телефон под предлогом важного звонка. Пока он болтал по телефону, в магазин зашли другие покупатели, а злоумышленник убежал.

Свою вину молодой человек полностью признал, суда он ждёт под подпиской о невыезде.