2019-01-05T08:50:49+03:00
Происшествия

Тоболяк заложил свой мобильный телефон в комссионке, а потом сам же его похитил

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тоболяк заложил свой мобильный телефон в комссионке, а потом сам же его похитилТоболяк заложил свой мобильный телефон в комссионке, а потом сам же его похитилФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего безработного молодого человека, который подозревается в грабеже.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях от продавца комиссионного магазина поступило сообщение о хищении сотового телефона. Приехав на место происшествия, полицейские восстановили всю картину. Оказалось, что подозреваемый сдал в залог в комиссионный магазин свой сотовый телефон, выручив при этом 8 тысяч рублей. Тем же вечером мужчина туда вернулся и попросил продавца дать ему заложенный телефон под предлогом важного звонка. Пока он болтал по телефону, в магазин зашли другие покупатели, а злоумышленник убежал.

Свою вину молодой человек полностью признал, суда он ждёт под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тоболяки согреются глинтвейном под песни ливерпульской четвёрки «Битлз»
«Моя территория» в 2019 году откроет двери для ишимской молодёжи
На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» за утро произошло сразу два ДТП
В 2019 году в Тюменской области откроются 15 новых производств
В Тюменской области стремительно развивается «Доступная среда» для людей-инвалидов
Погода в Тюмени 5 января: тепло и небольшой снег
Тюменская область примет квалифицированных соотечественников из-за рубежа
Молодые тюменские учёные предлагают отказаться от игровых джойстиков
Тюменский проект «Шанс» помог найти Саше друзей
Традиционная Рождественская гонка на собачьих упряжках состоится в Тюмени
В Тюмени 7 января организуют бесплатный проезд на автобусах
Пять тюменских компаний получат статус резидента в бизнес-инкубаторе
«Тюменский бройлер» увеличивает выпуск продукции
За три дня в Тюмени за пьяную езду задержан 71 водитель
Тюменская рок-группа выпустила сингл о сложных отношениях
Тюменцев просят не паниковать. Поликлиники продлевают работу
Тюменцам предлагают провести новогодние каникулы в библиотеке
Живописец-лирик представит свои работы в Тюмени