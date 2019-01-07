Тюменцы отправляли письма Деду Морозу вплоть до конца года

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:13:01+03:00

Всего было отправлено более 800 конвертов

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Более 800 писем отправили тюменцы сказочному волшебнику в рамках ежегодной акции «Письма Деду Морозу». Как сообщает портал «Вслух.ру», горожане опускали письма в специальный новогодний почтовый ящик, установленный в центральном отделении почтовой связи города Тюмени.

Несмотря на то, что письма принимались до 23 декабря, тюменцы активно их отправляли до конца года. Теперь новогодние послания отправятся из Тюмени в Великий Устюг через Москву, в течение десяти дней. Корреспонденцию отправляют заранее, чтобы письма успели поступить вовремя.

Среди тех, кто отправил письма Дедушке, стали ученики 5 класса Тюменской православной гимназии. Самые активные пришли на почту вместе с классным наставником, чтобы помочь приклеить марки и подписать конверты. Ребята узнали, почему письмо нужно взвесить и как с помощью Почты России узнать почтовый индекс.

Отметим, что в 2018 году письма Деду Морозу отправляли в том числе и в специальных, отпечатанных в типографии, и авторских конвертах.