2019-01-07T15:07:25+03:00
Звезды

В Тюмени вышел в свет сборник детских произведений «Уютный дворик»

Выход книги приурочен к 20-летию авторской студии
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени вышел в свет сборник детских произведений «Уютный дворик»В Тюмени вышел в свет сборник детских произведений «Уютный дворик»Фото: pixabay.com
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Двадцатилетие авторской студии «Верешок», которая работает при ЦБГС Тюмени, отметили выходом в свет сборника детских произведений «Уютный дворик». Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», издание увидело свет благодаря финансовой поддержке Общества русской культуры в лице сопредседателя общества Тамары Труниловой.

На презентации книги Тамара Николаевна пригласила ребят принять участие в проекте Общества русской культуры «Дети читают и пишут стихи», а также напутствовала их не останавливаться на достигнутом, творить дальше и растить в себе лучшие качества писателя. Кроме того, с членом Союза писателей России Антониной Марковой ребята совершили путешествие в историю литературного объединения, вспомнили о начале занятий юных сочинителей и о том, какие события прошли за 20 лет в жизни «Верешка».

Как отметили одни из первых выпускников студии, общение с единомышленниками сыграло важную роль в выборе будущей профессии и в становлении творческой личности каждого из них. Каждый гость получил в подарок сборник «Уютный дворик» и новогодний шарик с пожеланиями.

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