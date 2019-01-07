2019-01-07T15:13:52+03:00
Общество

В Тобольске появится новое молодёжное сообщество

В городе появится первый городской старостат
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске появится новое молодёжное сообществоВ Тобольске появится новое молодёжное сообществоФото: Татьяна Коркина
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Участники проекта «Лига старост» стали инициаторами нового молодёжного сообщества в Тобольске – городского старостата. В рамках этого проекта 58 тоболяков из ссузов и вузов состязались за звание лучшего и проявляли свои лидерские и коммуникативные качества в различных заданиях.

Все участники готовили и проводили мероприятие для своей учебной группы, а кураторы оценивали их работу по нескольким критериям. Среди этих критериев: вовлеченность, инициативность, коммуникативность, массовость, медийность и оригинальность. Помимо этого, участники посетили мастер-классы от экспертов, учились продвигать личный бренд в соцсетях, избавились от страха выступлений перед публикой, придумывали различные форматы взаимодействия с группой и учились реализовывать свои идеи.

Отметим, что «Лига старост» проводится в Тюмени с 2008 года. Идея проекта была поддержана мультицентром «Моя территория» в Тобольске.

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