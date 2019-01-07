2019-01-07T15:00:17+03:00
Звезды

Жители Ишима нарисуют самую большую картину на льду в Тюменской области

Мероприятие пройдёт 14 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители Ишима нарисуют самую большую картину на льду в Тюменской областиЖители Ишима нарисуют самую большую картину на льду в Тюменской областиФото: Татьяна Коркина
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14 января в 11 часов жители Ишима создадут новый арт-объект – самую большую картину на льду в Тюменской области. Как сообщает портал «Тюменская линия», мероприятие, посвящённое 185-летию сказки земляка горожан Петра Ершова, пройдёт на ишимском центральном стадионе.

Как рассказал один из организаторов акции, представитель Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, основная идея флешмоба – массовое участие ишимцев в ледовой раскраске «Сказка на льду». Рисовать на льду будут профессиональные художники и учащиеся детских художественных студий. В свою очередь, любители смогут раскрасить горки.

В общей сложности, в мероприятии примут участие порядка сотни человек. Все желающие смогут угоститься горячим чаем. Готовую картину планируется снять с квадрокоптера, чтобы показать её целиком.

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