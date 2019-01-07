«Формейшн «Вера» поделился секретами своих побед

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:02:32+03:00

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На XIX международной лекции-завтраке CreativeMornings прошёл разговор о традициях, которые помогают различным коллективам (например, «Формейшн «Вера») побеждать и занимать первые места на различных соревнованиях. Как сообщает портал «Мегатюмень», спикерами выступили главный тренер команды и её руководитель Алексей Литвинов и тренер европейской сборной Александра Постельняк.

По словам Александры, для того, чтобы команда побеждала, все коллективы руководствуются простыми, но важными правилами. Так, нужно доводить дело до конца, любить своё ремесло и помогать своему ближнему. Есть у «Формейшн «Веры» обычай – брать на соревнования игрушку-талисман, которая сшита из других игрушек, которую принесли участники.

- Это наш символ, он помогает нам лишний раз вспомнить, что мы — одна команда, каждый разный, но когда мы вместе, то превращаемся в единый механизм, - рассказала она.

О другом обычае рассказал Алексей. По его словам, тренерами младших групп часто становятся мастера, которые в детстве сами танцевали в коллективе. Кроме того, все коллективы – одна большая семья.

- Большинство команд с ранних лет соревнуются и совершенствуются бок о бок: танцоры из старших составов во многом те, кто пришли в формейшн ребенком. К тому же, каждый год мы проводим рождественские обеды все вместе у основателя команды — Веры Шереговой, это помогает нам сблизиться, подытожить год и в теплой обстановке поздравить друг друга с праздниками, - рассказал Алексей.

В конце встречи вместе с куратором проекта Юлией Каргополовой участники подвели итоги CreativeMornings в 2018 году.