Новые социальные технологии помогают тюменским пенсионерам и инвалидам

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:12:05+03:00

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В Тюменской области реализуются разные социальные технологии, которые позволяют пенсионерам и людям-инвалидам чувствовать себя комфортно, быть защищенными и востребованными.

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, каждый год более 7 тыс. тюменцев обслуживаются соцработниками на дому, из которых 1,5 тысячи охвачены стационарозамещающими технологиями («стационар на дому», «приёмная семья для пожилых и инвалидов» и т.д.). Все эти технологии призваны как можно дольше оставить пожилого человека в привычных домашних условиях. Родственники и врачи оценивают состояние его здоровья, возможности соцобслуживания, учитывая и желания амого человека. В интернат направляют одиноких тяжелобольных людей, которые нуждаются в круглосуточном уходе и помощи.

Особое внимание уделяют вопросам социализации людей-инвалидов. В Тюменской области работает проект по формированию навыков самостоятельной жизни для молодых инвалидов с ментальными расстройствами. В 2018-м году обучение самостоятельной жизни прошли более 70 человек. 13 человек после обучения стали жить самостоятельно в арендуемом жилье или с родственниками и получать помощь по технологии «сопровождаемое проживание».