2019-01-07T10:12:05+03:00
Общество

Новые социальные технологии помогают тюменским пенсионерам и инвалидам

Особое внимание уделяют вопросам социализации
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Новые социальные технологии помогают тюменским пенсионерам и инвалидамНовые социальные технологии помогают тюменским пенсионерам и инвалидамФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюменской области реализуются разные социальные технологии, которые позволяют пенсионерам и людям-инвалидам чувствовать себя комфортно, быть защищенными и востребованными.

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, каждый год более 7 тыс. тюменцев обслуживаются соцработниками на дому, из которых 1,5 тысячи охвачены стационарозамещающими технологиями («стационар на дому», «приёмная семья для пожилых и инвалидов» и т.д.). Все эти технологии призваны как можно дольше оставить пожилого человека в привычных домашних условиях. Родственники и врачи оценивают состояние его здоровья, возможности соцобслуживания, учитывая и желания амого человека. В интернат направляют одиноких тяжелобольных людей, которые нуждаются в круглосуточном уходе и помощи.

Особое внимание уделяют вопросам социализации людей-инвалидов. В Тюменской области работает проект по формированию навыков самостоятельной жизни для молодых инвалидов с ментальными расстройствами. В 2018-м году обучение самостоятельной жизни прошли более 70 человек. 13 человек после обучения стали жить самостоятельно в арендуемом жилье или с родственниками и получать помощь по технологии «сопровождаемое проживание».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ишима нарисуют самую большую картину на льду в Тюменской области
«Формейшн «Вера» поделился секретами своих побед
Тюменские старшеклассники прошли школу поликультурного общения
Тюменцы могут показать своим детям, что такое добро
Следователи проводят проверку по факту гибели девочки в тюменском батутном центре
В Тюменской области растёт число людей, проходящих ежегодный плановый осмотр
Тюменский психолог рассказала, как добиться потепления климата в семье
Погода в Тюмени 7 января: пройдёт небольшой снег
Ишимские ребятишки увидели Медведя, который не верил в Деда Мороза
Фермер из Казанского района в 2018 году исполнил свою заветную мечту
Тюменские специалисты проводят Школу здоровья для заболевших сахарным диабетом
В Тюменской области активно развивается телемедицина
Тюменская семья нуждается в телевизоре, стиральной машинке и кухонном столе