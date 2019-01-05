Погода в Тюмени 5 января: тепло и небольшой снег

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:09:29+03:00

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В Тюмени 5 января местами ожидается небольшой снег, в северных районах умеренный снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -8…-13… C, местами до -18… C, днем -7…-12…C.

По народному календарю 5 января – Федулов день. На Руси подмечали, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул — ветер подул», говорили наши предки. Если был ветер – значит, будет богатый урожай.

Также в этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых