Молодые тюменские учёные предлагают отказаться от игровых джойстиков

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:14:04+03:00

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Передать тактильные ощущения и полностью заменить игровые джойстики поможет разработка молодых ученых из Тюмени –перчатка-контроллер.

На широкий рынок изобретение выйдет к 2021 году. Сама перчатка-контроллер, которая уже позволяют заменить джойстики, будет стоить в пределах 6 тысяч рублей. Полностью комплект по отслеживанию движения обойдется в 18-20 тысяч рублей.

По мнению представителя группы разработчиков Арсения Жукова, во всех этих прорывных направлениях используется устаревшая техника ввода информации – кнопки и джойстики.

- Наша разработка позволяет управлять дополненной и виртуальной реальностью. Само устройство состоит из перчатки и ряда датчиков по отслеживанию движений человека, кроме того, мы разрабатываем программную часть по приему этих данных и их обработки, - пояснил Арсений Жуков.

Есть у разработки тюменцев и еще одно немаловажное преимущество.

- Те же виртуальные очки могут быть использованы только на стационарных компьютерах, что делает их дорогим удовольствием. Мы же предлагаем привязаться к мобильной платформе, к смартфонам, - добавил Арсений. - Перчатка с помощью специального программного обеспечения будет подсоединяться к смартфону и использоваться в игрушках.

Игры с применением устройств подойдут для детей всех возрастов. Ведь это дает возможность не только развлекаться, но и заниматься образованием.