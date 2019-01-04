Тюменский проект «Шанс» помог найти Саше друзей

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:22:22+03:00

Его участники посетили 86 мероприятий в Тюмени и 63 в Ялуторовске

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Видеоистория участников тюменского проекта «Шанс» — наставницы Натальи Евтюхиной и подростка Саши растрогала тюменцев. В ролике наставница рассказала о знакомстве с 12-летним Сашей и опыте наставничества.

В своем монологе Наталья отметила, что пришла в «Шанс», чтобы лучше понимать чувства и мысли подростков.

— Я пришел в «Шанс», чтобы научиться чему-то новому и завести друзей. Больше всего запомнился день знакомства с моей наставницей. Наташа добрая, веселая и много улыбается. Мы посетили 51 мероприятие: побывали в Сибинформбюро, филармонии и аэропорту, катались на лошадях, пекли вафли и занимались скалолазанием. Я хочу и дальше осваивать скалолазание и заниматься рисованием. Мы с Наташей подружились и продолжаем общаться, — рассказал двенадцатилетний Александр, участник социального проекта «Шанс».

Напомним, что в 2018 году «Шанс» проходил в течение 8 месяцев. Третий проект объединил 100 пар «наставник-ребенок» и расширил географию — прошел в Ялуторовске. Участники посетили 86 мероприятий в Тюмени и 63 в Ялуторовске. В 2019 году «Шанс» пройдет по программе двойного наставничества и будет направлен на профориентацию.