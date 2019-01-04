Традиционная Рождественская гонка на собачьих упряжках состоится в Тюмени

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:18:56+03:00

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На новогодних праздниках, 5 и 6 января, в Тюмени состоится Рождественская гонка на собачьих упряжках.

Как отмечают организаторы, гонки пройдут на «Пруду Лесном» – любой желающий может посетить мероприятие и сфотографироваться с участниками совершенно бесплатно.

В первый день соревнования начнутся в 17 часов вечера, а 6 января заезды стартуют с 10 утра. Кроме тюменских спортсменов на гонку приедут собачники и из других городов. Они будут состязаться в нескольких дисциплинах: нарта – спринт две собаки, лыжи – спринт одна собака (ски-джоринг), лыжи – спринт две собаки, хэппи-дог, адаптивные забеги и детские старты. Самые выносливые собаки и их хозяева преодолеют трассу в 5500 км.

Всего организаторы приготовили для участников три скоростных категории: 1 – СЕС1 класс (сибирские хаски с документами); 2 – СЕС2 класс (аляскинский маламут, самоедская лайка, якутская лайка, гренландская лайка с документами); 3 – открытый класс (входят все остальные породы, ездовые метисы, собаки без родословной).