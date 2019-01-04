В Тюмени 7 января организуют бесплатный проезд на автобусах

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:15:10+03:00

Четыре автобуса пойдут от Знаменского собора в Рождество Фото: Татьяна Коркина

Курсировать будут четыре маршрута

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Традиционно в Рождество четыре автобуса большой вместимости будут бесплатно развозить верующих от храмов.

По информации ТПАТП № 1 автобусы отправляются от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13). Три автобуса смогут вместить от 100 человек, третий - более 150.

Один автобус пойдет по маршруту: Знаменский кафедральный собор - администрация Тюмени – Цветной бульвар – Центральный рынок – ул. М. Тореза – ул. Революции – ул. Депутатов – ул. Гнаровской – Газпром – ул. Фабричная – ул. Харьковская – ул. Одесская – ул. ОблГИБДД – ул. Барабинская, ул. Гилевская – Элеватор – ул. Энтузиастов – ул. Западносибирская – ул. Казачьи Луга – д. Зайково – д. Гилева – Ялуторовский тракт – Рабочий поселок – з-д Электрон – з-д. Медоборудования – ул. Пермякова – ул. Богдановичп – ул. Опрокиднева – ул. Менделева.

Второй отправится по маршруту: Знаменский кафедральный собор – Заречный микрорайон – ЗК «Здоровье» – автоколонна 1228 – мкр Югра – п ММС – Керамзитовый з-д – ул. Ватуттина – поворот на Тарманы – автобаза №100.

Третий направится по маршруту: Знамеснкий кафедральный собор – Дом Обороны – ул. Московский тракт – магазин Пышма – ул. Талинская – Рабочий поселок – Антипино.

Четвертый начнет путь от Кафедрального собора через Дом Печати – ОКБ №1 – Медицинский университет – Кинотеатр Космос – ул. Революции – ул. Калинина – ул. Новая – м-н Маяк – ЖК Москва.