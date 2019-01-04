Пять тюменских компаний получат статус резидента в бизнес-инкубаторе

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:08:38+03:00

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Экспертный совет бизнес-инкубатора принял решение присвоить статус резидента пяти компаниям, которые в 2019 году займутся разработками инновационных продуктов на территории Тюменской области.

Одни из таких проектов представили молодые бизнесмены. Ребята работают над созданием сервиса в сфере ЖКХ, позволяющего автоматизировать процессы взаимодействия управляющей компании и жильцов. Для УК информационная система намного облегчит управление многоквартирным домом. Жильцы получат качественное мобильное приложение, в котором будет отражаться вся необходимая информация.

Кроме того, жители смогут воспользоваться приложением для подачи заявки в аварийно-диспетчерскую службу.

Напомним, компании, получившие статус резидента бизнес-инкубатора технопарка, получают от региональной власти ряд преференций, в числе которых возможность субсидирования, льготная аренда офиса, налоговые льготы и др.