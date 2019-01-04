2019-01-04T14:10:25+03:00
Общество

«Тюменский бройлер» увеличивает выпуск продукции

У покупателя пользуются спросом не все новинки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» намерена увеличить производство на 20 процентов в 2019 году. Это станет возможно благодаря строительству ещё трёх птичников.

- В этом году мы намерены произвести 36 тысяч тонн готовой продукции, это даст прибавку на три с половиной тысячи тонн, - говорит директор одного из самых крупных в Тюменском районе сельхозпредприятий Оксана Величко. - А после того, как наша инвестиционная программа реализуется полностью, «Тюменский бройлер» будет производить около 40 тысяч тонн продукции. Это хороший объём, который позволит нам уверенно чувствовать себя на рынке и даст возможность управлять технологиями, себестоимостью и качеством.

На предприятии продолжают увеличивать ассортимент продукции.

- Управление ассортиментом - это тоже управление доходностью компании. У покупателя пользуются спросом не все новинки. Есть дорогие по цене позиции, потому что там много ручного труда с недешевыми ингредиентами, но в результате на рынке остается только продукт, оценённый покупателем. И наша задача поддерживать спрос на такую продукцию, улучшая ее качество, - говорит Оксана Величко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени 7 января организуют бесплатный проезд на автобусах
Пять тюменских компаний получат статус резидента в бизнес-инкубаторе
За три дня в Тюмени за пьяную езду задержан 71 водитель
Тюменская рок-группа выпустила сингл о сложных отношениях
Тюменцев просят не паниковать. Поликлиники продлевают работу
Тюменцам предлагают провести новогодние каникулы в библиотеке
Живописец-лирик представит свои работы в Тюмени
Тоболяк украл у знакомой взятые в кредит 100 тысяч для оплаты коммуналки
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоятся в Тюмени
Через мобильное приложение к врачу записываются 143 тысячи тюменцев
Парню из Ишима грозит пять лет тюрьмы за кражу еды у пенсионерки
Учёные раскрыли тайну ямальских воронок
Погода в Тюмени 4 января: - 6 градусов и без осадков
В тюменском пункте обогрева для бездомных работают медики и волонтеры
Инициатором чемпионата спортивного голубеводства России стали тюменцы
На тюменской агрофирме КРиММ создадут 30 рабочих мест
Тюменскую молодёжь приглашают на конкурс лидеров «Команда Урала»
Путёвка в Крым для жительницы Тюменского района оказалась счастливой
Театралы презентовали тоболякам эскиз спектакля
Несанкционированные свалки в Тюменской области будут ликвидировать
В Тюмени перекрыто пересечение улиц 50 лет Октября и Вербной
Тюменские иллюстраторы могут подать заявку на премию The stArt Award
В тюменском центре «Эндос» внедрили «Хирургию одного дня»
Пьяный тюменец ударил ножом собственного сына
Сто молодых тюменцев открыли в 2018 году собственный бизнес
Тюменские школьники-изобретатели отправятся в Москву и Реутов
Школе успеха Тюменского района - 90 лет