«Тюменский бройлер» увеличивает выпуск продукции

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:10:25+03:00

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Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» намерена увеличить производство на 20 процентов в 2019 году. Это станет возможно благодаря строительству ещё трёх птичников.

- В этом году мы намерены произвести 36 тысяч тонн готовой продукции, это даст прибавку на три с половиной тысячи тонн, - говорит директор одного из самых крупных в Тюменском районе сельхозпредприятий Оксана Величко. - А после того, как наша инвестиционная программа реализуется полностью, «Тюменский бройлер» будет производить около 40 тысяч тонн продукции. Это хороший объём, который позволит нам уверенно чувствовать себя на рынке и даст возможность управлять технологиями, себестоимостью и качеством.

На предприятии продолжают увеличивать ассортимент продукции.

- Управление ассортиментом - это тоже управление доходностью компании. У покупателя пользуются спросом не все новинки. Есть дорогие по цене позиции, потому что там много ручного труда с недешевыми ингредиентами, но в результате на рынке остается только продукт, оценённый покупателем. И наша задача поддерживать спрос на такую продукцию, улучшая ее качество, - говорит Оксана Величко.