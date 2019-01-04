2019-01-04T13:01:49+03:00
Общество

За три дня в Тюмени за пьяную езду задержан 71 водитель

Грубые нарушения Правил дорожного движения выявляют автоинспекторы на тюменских дорогах с первого дня нового года
Алена Кульмухаметова
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Больше всего нетрезвых водителей выявили в ТюмениБольше всего нетрезвых водителей выявили в ТюмениФото: Татьяна Коркина
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Большинство нарушителей выявлено госавтоинспекторами в Тюмени, Тобольске, Голышмановском и Омутинском районах. 71 водитель в состоянии опьянения были задержаны за три дня января.

Руководитель Госавтоинспекции региона Александр Селюнин отметил, что управление транспортом под воздействием алкоголя является одним из самых опасных дорожных правонарушений, приводя к ДТП и человеческим жертвам.

Также 49 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, 100 – за незаконную тонировку стекол автомобилей.

Наряды ДПС фиксируют нарушения дорожного законодательства на трассах – выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, превышение скоростного режима. В населенных пунктах автомобилисты нарушают правила проезда перекрестков, пешеходных переходов, требований сигналов светофора.

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