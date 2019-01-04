2019-01-04T12:20:39+03:00
Общество

Тюменская рок-группа выпустила сингл о сложных отношениях

Трек был записан на тюменской студии «Барабан»
Алена Кульмухаметова
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Тюменская рок-группа Мария Кюри опубликовал сингл «Этого мало?». Послушать его можно в официальной группе инди-рокеров «ВКонтакте», а также на странице в сервисе iTunes.

-Мы получаем от людей рядом очень многое, не задумываясь, столько же отдаём в ответ, – рассказали о песне сами музыканты. – Улыбки, прикосновения, взгляды, эмоции и время. Цените это, скучайте друг по другу идарите приятные воспоминания. Даже если всё когда-то прекратится, у вас останется то самое чувство, которое заставляет улыбаться, погружаясь в омуты памяти. Но лучше не прекращайте.

По версии самых авторов, у них получилась энергичная, легкая по звучанию и запоминающаяся композиция. Хороший трек для первого знакомства с творчеством Дмитрия Германова (вокал, гитара), Ильи Худякова (барабаны), Ивана Черво (гитара) и Михаила Винника (бас).

Трек был записан на тюменской студии «Барабан» и сведен EDM-музыкантом Floormove. Обложку к синглу сделал тюменский фотограф Алекс Бонд.

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