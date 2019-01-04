2019-01-04T11:26:58+03:00
Общество

Тюменцев просят не паниковать. Поликлиники продлевают работу

Приём больных ведут на подстанциях "скорой"
Алена Кульмухаметова
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Бригады "Скорой" работают в авральном режимеБригады "Скорой" работают в авральном режимеФото: Татьяна Коркина
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Жители Тюмени возмущаются работой медиков в новогодние выходные. Они сообщают, что звонок в скорую удаётся совершить через полчаса. Телефон медслужбы постоянно занят.

Так, накануне в соцсети ВКонтакте тюменец пожаловался, что у ребёнка поднялась температура и он пытался вызвать «скорую» 34 минуты, а после сам отвёз малыша в поликлинику и застрял в очереди.

Руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина прокомментировала ситуацию:

- В Тюмени в 4,5 раза увеличилось количество обращений на станцию скорой помощи по поводу температуры. Если за 2 января бригадам неотложной помощи в поликлиники было передано более 250 вызовов, то за 3 января - уже более 500 и рост продолжается.

В приемное отделение ОКБ-1 обратилось с симптомами ОРВИ в три раза больше детей, чем обычно.

При этом, по данным статистики заболеваемость ниже эпидпорога почти на 10%.

Это значит, что в первую очередь мы призываем тюменцев не поддаваться панике. Действительно, в праздники, учитывая, что все находятся в местах массового скопления граждан, а также теплая погода способствует распространению вирусов - наблюдается рост заболеваемости, но это ежегодная ситуация.

Тяжелых случаев, в том числе с детьми, нет, никакого нового или более тяжелого вируса также нет.

В пресс-службе отметили, что мониторинг ситуации ведется ежедневно, принимаются необходимые меры: количество бригад скорой в ночное время увеличено, работают больше бригад неотложной помощи в поликлиниках, время работы дежурных врачей в поликлиниках продлено до 20.00, с симптомами ОРВИ можно также обратиться на подстанции скорой помощи, где дежурят фельдшеры.

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