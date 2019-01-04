Тюменцам предлагают провести новогодние каникулы в библиотеке

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:09:55+03:00

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В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева до 6 января проходит Всероссийская акция «День короткометражного кино». Акция охватит пятьсот площадок более чем в 60-ти регионах России, а также в 15-ти странах мира.

Среди книг горожане бесплатно могут посмотреть разножанровые короткометражные фильмы. Демонстрация фильмов во время новогодних праздников включает в себя пять программ:– «Семейное кино»; 14+– «Звезды в коротком метре»; 16+– «Фестивальные хиты. Один против всех»; 14+– «Детская анимация»; 0+– «Экранизации»; 12+

Впервые в России акция состоялась в 2014-м году и была поддержана Секретариатом Союза кинематографистов России. А уже через три года, в 2017-м, «День короткометражного кино» прошел в 49-ти регионах России и 12-ти странах мира на более чем двухстах площадках.